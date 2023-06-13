طرق محافظات شمال الرياض تعاني.. تلف ودمار و"شاحنات نقل الرمال" كلمة السر

ففي محافظة شقراء، ينقل أصحاب الشاحنات الرمل من المكان المحدد للمستثمرين في النفود شمال شرق المحافظة، "بعد نقله من موقعه القريب من المحافظة"، ومن باب الطمع والجشع والاستهتار تُملأ تلك الشاحنات بكميات كبيرة من الرمال، تتجاوز الحمولة المسموح بها بشكل مضاعف، ثم تُرش بالماء؛ لكي تُزاد تلك الكميات على الأحمال المسموح بها نظامًا، وهو ما يؤدي لتضاعُف الحمولة؛ بسبب كميات الرمال ورشها بالماء.