"فيصل بن فرحان" يغادر إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "العشرين"

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.