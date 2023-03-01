"فيصل بن فرحان" يغادر إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "العشرين"

يغادر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية الهند نيودلهي؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
وسيشارك الأمير فيصل في الدورة الثامنة لمنتدى حوار رايسينا، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2023م.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافةً إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.