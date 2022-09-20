اليوم الوطني.. حزمة من الفعاليات المتنوعة والعروض في جدة

وأضاف أن الفعاليات ستتضمن 7 مبادرات متنوعة ضمن الشراكة المجتمعية مع القطاع الثالث (غير الربحي)؛ للاحتفاء باليوم الوطني، وستشمل المعارض التوعوية والتعريفية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي وممشى الأمير ماجد بحي الفيحاء التي ستنفذها جمعيات: (الأيدي المحترفة، وزمزم، وكفى، وحماية الأسرة، وتراحم، وطفولة آمنة)، بجانب تنفيذ مبادرة الرسم على كوبري المربع، وتشجير ممشى الأمير فيصل من خلال فريق حيث الإنسان أولًا التطوعي.