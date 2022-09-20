اليوم الوطني.. حزمة من الفعاليات المتنوعة والعروض في جدة

أكملت أمانة محافظة جدة، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ92، تحت شعار "هي لنا دار" بحزمة من الفعاليات المتنوعة والعروض، سيشهدها السكان والزوار على الطرق الرئيسية والميادين والمباني والبوابات وفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي وأماكن التسوق.
وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد القرني، أن مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني ستشمل: الفنون الشعبية والتشكيلية، ومسرح الطفل، والجداريات، والعروض الضوئية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة لتزيين الطرق والميادين بالأعلام، وعرض التهنئة والشعارات الوطنية على الشاشات واللوحات الإعلانية.
وبيّن أن سكان وزوار جدة سيكونون على موعد مع عروض الفنون الشعبية ومسرح الطفل بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي وفي السلام مول؛ وذلك خلال يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، كما سيحتضن ميدان خادم الحرمين الشريفين (السارية) جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقًا لهوية اليوم الوطني.
وأشار "القرني" إلى أن الطرق والميادين ستتزين بالأعلام؛ وذلك في (شارع السلام- طريق الملك عبدالعزيز- شارع الملك فهد- طريق المدينة- شارع القاسم بن أمية في الحمدانية- شارع الأمانة- كوبري الصالة الملكية- ميدان الكرة الأرضية- ميدان الأمير عبدالمجيد- ميدان التحلية- الكورنيش الأوسط)، بجانب العروض الضوئية في بوابات: (طريق المدينة- وطريق مكة المكرمة- وميداني الكرة الأرضية والقناديل)، كما ستشمل العروض أعمال الـ3D Mapping في مبنى الأمانة وميدان النورس على الواجهة البحرية، إضافة لنشر التهنئة بمناسبة اليوم الوطني 92 عبر الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسية.
وأضاف أن الفعاليات ستتضمن 7 مبادرات متنوعة ضمن الشراكة المجتمعية مع القطاع الثالث (غير الربحي)؛ للاحتفاء باليوم الوطني، وستشمل المعارض التوعوية والتعريفية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي وممشى الأمير ماجد بحي الفيحاء التي ستنفذها جمعيات: (الأيدي المحترفة، وزمزم، وكفى، وحماية الأسرة، وتراحم، وطفولة آمنة)، بجانب تنفيذ مبادرة الرسم على كوبري المربع، وتشجير ممشى الأمير فيصل من خلال فريق حيث الإنسان أولًا التطوعي.