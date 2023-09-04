"البديوي" يطّلع على مشاريع لـ"إغاثي الملك سلمان" في اليمن ويشيد بجهود السعودية

اطّلع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس الأول، على المشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، خلال جولته على المعرض الذي تم فيه استعراض مشاريع وجهود المركز الإغاثية والإنسانية في اليمن والمقام في مستشفى عدن العام.