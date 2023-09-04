"البديوي" يطّلع على مشاريع لـ"إغاثي الملك سلمان" في اليمن ويشيد بجهود السعودية

اطّلع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس الأول، على المشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، خلال جولته على المعرض الذي تم فيه استعراض مشاريع وجهود المركز الإغاثية والإنسانية في اليمن والمقام في مستشفى عدن العام.
واستمع البديوي؛ من خلال فريق المركز لشرح موجز عن طبيعة المشاريع الإنمائية والإغاثية المنفذة في اليمن، التي بلغت 828 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً شملت قطاعات الصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والتعليم، والمياه والإصحاح البيئي، والأمن والحماية، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح فريق المركز أن المملكة دعمت اليمن منذ عقود في شتى المجالات، ومنها القطاع الصحي، حيث تمّ إنشاء مستشفى السلام عام 1982م في محافظة صعدة وإنشاء المستشفى السعودي بمحافظة حجة عام 1992م وتزويدهما بأحدث الأجهزة الطبية واعتماد موازنة سنوية تشغيلية لهما حتى أصبحا مقصد المرضى من جميع محافظات اليمن، إضافة إلى دعم مركز الملك سلمان للإغاثة المستمر لمختلف مؤسسات القطاع الصحي باليمن.
وأشاد البديوي؛ في تصريح صحفي بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة، من خلال تقديم جميع أوجه الدعم للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات عبر تنفيذ عديد من البرامج والمشاريع الحيوية، التي لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.