صقارون دوليون يعتبرون مهرجان الملك عبدالعزيز ملتقى اجتماعيًا ثقافيًا حافلًا بالخبرات

من جانبه، أشار الصقار البحريني وافي مجبل الكواري، إلى أنهم موجودون في مهرجان الملك عبدالعزيز منذ نسخته الأولى، حيث لاحظ التطور الكبير الذي يسير عليه المهرجان، وقال: "أشارك منذ النسخة الأولى في هذا الحدث المهم، وفي كل عام يقدم نادي الصقور السعودي إضافة لهذا الحدث حتى بات من أهم سباقات الصقور في العالم".