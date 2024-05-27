"تعظيم" لعمارة المساجد بمكة تشارك بالمعرض الدولي للقطاع غير الربحي في الرياض

شاركت جمعية عمارة المساجد والعناية بها بمكة المكرمة (تعظيم)، في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي في نسخته الثانية والذي يأتي برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وفي التفاصيل، افتتح المعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي، والمقام بمدينة الرياض في الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري وذلك بفندق هيلتون بمدينة الرياض.
وعرضت الجمعية من خلال جناحها الذي يحمل رقم (E49)، أبرز برامجها ومشروعاتها المقدمة لعمارة بيوت الله عز وجل في أقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، وحظي الجناح بزيارة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الشخصيات والمسؤولين وأصحاب المؤسسات والتجار والجمعيات المماثلة المشاركة في المعرض، كما وقعت الجمعية عددًا من الاتفاقيات مع العديد من الجمعيات.