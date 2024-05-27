"تعظيم" لعمارة المساجد بمكة تشارك بالمعرض الدولي للقطاع غير الربحي في الرياض

وعرضت الجمعية من خلال جناحها الذي يحمل رقم (E49)، أبرز برامجها ومشروعاتها المقدمة لعمارة بيوت الله عز وجل في أقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، وحظي الجناح بزيارة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الشخصيات والمسؤولين وأصحاب المؤسسات والتجار والجمعيات المماثلة المشاركة في المعرض، كما وقعت الجمعية عددًا من الاتفاقيات مع العديد من الجمعيات.