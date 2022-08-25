تعرّف على المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام والخرج 43 درجة، ثم الرياض ومكة المكرمة وادي الدواسر وحفر الباطن 42 درجة مئوية، وبريدة والدوادمي وشرورة والعلا وينبع والمجمعة 41 مئوية.