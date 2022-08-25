تعرّف على المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام والخرج 43 درجة، ثم الرياض ومكة المكرمة وادي الدواسر وحفر الباطن 42 درجة مئوية، وبريدة والدوادمي وشرورة والعلا وينبع والمجمعة 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة والقريات في أدنى القائمة بـ19 درجة مئوية، تليها طريف 20 درجة وتبوك 22 مئوية.
وسجّلت جازان وأبها والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.