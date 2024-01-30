"الشؤون الإسلامية" جاهزة لاستقبال الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

وتضمّ المجموعة الثانية من ضيوف البرنامج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 250 معتمرًا ومعتمرةً من الشخصيات الإسلامية البارزة من 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، والبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين).