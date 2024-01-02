"الحياة الفطرية": الوشق من المفترسات المعرضة للانقراض وطنيًا

سلّط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوء على حيوان الوشق، موضحًا أنه يعدّ من المفترسات المعرضة للانقراض وطنيًا.
وقال المركز إن "الوشق" طول ذيله 18 - 34 سم، ولون الجسم بني مائل للأحمر، يتميز بخصلة شعر سوداء طويلة على أذنيه، ويصل طوله إلى ما بين 62 إلى 91 سم ووزنه من 8 إلى 19 كجم.
وأضاف: ينتشر الوشق في المملكة على امتداد جبال الحجاز والسروات وشمال المملكة، ويتغذى على الأرانب البرية والوبران والطيور وهو ليلي النشاط.
وأشار المركز إلى أن أنثى الوشق تضع 1 إلى 6 من الصغار بعد فترة حمل تستمر 68 إلى 81 يومًا.