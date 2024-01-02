"الحياة الفطرية": الوشق من المفترسات المعرضة للانقراض وطنيًا

وقال المركز إن "الوشق" طول ذيله 18 - 34 سم، ولون الجسم بني مائل للأحمر، يتميز بخصلة شعر سوداء طويلة على أذنيه، ويصل طوله إلى ما بين 62 إلى 91 سم ووزنه من 8 إلى 19 كجم.