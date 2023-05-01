شاهد.. قوات حرس الحدود تستقبل القادمين من السودان

استقبلت قوات حرس الحدود سفينةَ الإجلاء الأمريكية، وعلى متنها 318 راكبًا من 16 جنسية متعددة قادمة من السودان بالورود والهدايا، معبرين عن فرحتهم وسلامتهم، وهو ما أظهرته تعابير وجوه الرعايا لدى استقبالهم، عبر سناب إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني لسناب الإمارة أن حرس الحدود باشر مهمة ضمن الأعمال والمهام الموكلة لقوات وزارة الداخلية وقطاعاتها، والمشاركة في تقديم المساعدة، وتسهيل الإجراءات والخدمات في عمليات الإجلاء للمواطنين أو رعايا الدول الأجنبية الصديقة والشقيقة العائدين إلى المملكة العربية السعودية من السودان، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بكل يسر وسهولة.
وأضاف: "يأتي دور قوات حرس الحدود في حفظ الأمن والسلامة داخل الميناء والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى تقديم المساعدة من الجهات المشارِكة في عمليات الإجلاء، بالإضافة إلى تنظيم وتسهيل الحافلات والمركبات داخل الميناء، وتنظيم دخول وخروج العاملين داخل الميناء".