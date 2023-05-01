شاهد.. قوات حرس الحدود تستقبل القادمين من السودان

استقبلت قوات حرس الحدود سفينةَ الإجلاء الأمريكية، وعلى متنها 318 راكبًا من 16 جنسية متعددة قادمة من السودان بالورود والهدايا، معبرين عن فرحتهم وسلامتهم، وهو ما أظهرته تعابير وجوه الرعايا لدى استقبالهم، عبر سناب إمارة منطقة مكة المكرمة.