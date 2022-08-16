عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها لـ542 مستفيدًا في حرض

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 79مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 53 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 112 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ 271 فردا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 18 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.