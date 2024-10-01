إنجازات بارزة في برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024: خطوات استراتيجية نحو مستقبل مستدام

أعلنت وزارة المالية عن أبرز إنجازات برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024، والتي تمثل تطورات كبيرة نحو تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مختلف المجالات التنموية. وتأتي هذه الإنجازات كجزء من رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التحول الوطني والمالي، وتطوير قطاعات الصناعة، الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم.
الإنجازات الرئيسية:
• ارتفع معدل تملك المساكن إلى أكثر من 63% بحلول عام 2023، مع توقيع 56 ألف عقد للمنتجات السكنية خلال النصف الأول من 2024.
• تم تحقيق إنجاز بارز بتسجيل 8 مواقع تراثية في قائمة اليونسكو بحلول عام 2024، وتم ترميم 659 موقعاً تراثياً في الربع الثاني من نفس العام.
• شهدت الحكومة الرقمية السعودية تطوراً هائلاً مع وفورات بلغت 6.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، وسجل نمو المنظمات غير الربحية نسبة 28% في نفس الفترة.
• بلغت قيمة المشاريع المرتبطة بالقطاع 20.4 مليار ريال، مع إصدار 2,647 رخصة للمنشآت الصناعية في النصف الأول من 2024.
• زادت الأصول المالية الرئيسية بنسبة 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 83.9% خلال النصف الأول من العام.
• حققت عوائد التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص 9.25 مليار ريال، وتم توقيع 52 عقد شراكة خلال النصف الأول من 2024.
• حصلت المملكة على 114 ميدالية وجائزة في مسابقات طلابية عالمية في النصف الأول من 2024، مع تسجيل نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 35.4% بحلول الربع الثاني من العام.
• بلغت نسبة تغطية الخدمات الصحية 96% بحلول عام 2023، وبلغت جاهزية المناطق الصحية 92% في النصف الأول من 2024.
وتواصل السعودية اتخاذ خطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تعكس هذه الإنجازات التزام الحكومة بتطوير مختلف القطاعات الوطنية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.