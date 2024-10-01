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إنجازات بارزة في برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024: خطوات استراتيجية نحو مستقبل مستدام

إنجازات بارزة في برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024: خطوات استراتيجية نحو مستقبل مستدام
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أعلنت وزارة المالية عن أبرز إنجازات برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024، والتي تمثل تطورات كبيرة نحو تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مختلف المجالات التنموية. وتأتي هذه الإنجازات كجزء من رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التحول الوطني والمالي، وتطوير قطاعات الصناعة، الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم.

الإنجازات الرئيسية:

1. برنامج الإسكان:

• ارتفع معدل تملك المساكن إلى أكثر من 63% بحلول عام 2023، مع توقيع 56 ألف عقد للمنتجات السكنية خلال النصف الأول من 2024.

2. برنامج جودة الحياة:

• تم تحقيق إنجاز بارز بتسجيل 8 مواقع تراثية في قائمة اليونسكو بحلول عام 2024، وتم ترميم 659 موقعاً تراثياً في الربع الثاني من نفس العام.

3. برنامج التحول الوطني:

• شهدت الحكومة الرقمية السعودية تطوراً هائلاً مع وفورات بلغت 6.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، وسجل نمو المنظمات غير الربحية نسبة 28% في نفس الفترة.

4. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية:

• بلغت قيمة المشاريع المرتبطة بالقطاع 20.4 مليار ريال، مع إصدار 2,647 رخصة للمنشآت الصناعية في النصف الأول من 2024.

5. برنامج تطوير القطاع المالي:

• زادت الأصول المالية الرئيسية بنسبة 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 83.9% خلال النصف الأول من العام.

6. برنامج التخصيص:

• حققت عوائد التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص 9.25 مليار ريال، وتم توقيع 52 عقد شراكة خلال النصف الأول من 2024.

7. برنامج تنمية القدرات البشرية:

• حصلت المملكة على 114 ميدالية وجائزة في مسابقات طلابية عالمية في النصف الأول من 2024، مع تسجيل نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 35.4% بحلول الربع الثاني من العام.

8. برنامج تحول القطاع الصحي:

• بلغت نسبة تغطية الخدمات الصحية 96% بحلول عام 2023، وبلغت جاهزية المناطق الصحية 92% في النصف الأول من 2024.

وتواصل السعودية اتخاذ خطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تعكس هذه الإنجازات التزام الحكومة بتطوير مختلف القطاعات الوطنية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وزارة المالية
رؤية السعودية 2030

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