إنجازات بارزة في برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024: خطوات استراتيجية نحو مستقبل مستدام

أعلنت وزارة المالية عن أبرز إنجازات برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 للعام 2024، والتي تمثل تطورات كبيرة نحو تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مختلف المجالات التنموية. وتأتي هذه الإنجازات كجزء من رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التحول الوطني والمالي، وتطوير قطاعات الصناعة، الإسكان، وجودة الحياة، والتعليم.