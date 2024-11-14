نجاح مزاد أرض الربيع بقيمة إجمالية 3,8 مليار ريال

شهد المزاد إقبالاً منقطع النظير، في أجواء عقارية مشهودة، وقد حظي المزاد بأهمية خاصة كأحد أبرز الأحداث العقارية لهذا العام 2024، والتي احتضنتها قاعة الاستثمار في معرض سيتي سكيب العالمي بملهم، بمشاركة نخبة من أبرز الشركات في المملكة والخليج، وكبار المستثمرين وقادة السوق العقاري، لاقتناص أرض الربيع التي تباهي بمحيط مبهر شمال العاصمة الرياض، وموقع مذهل على طريق الأمير محمد بن سلمان ومشروع المسار الرياضي بمساحة 603,281.60 م2، متطلعةً نحو حياة ملهمة تروي فصولها نخبة من سيناريوهات التطوير المدهشة.