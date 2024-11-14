نجاح مزاد أرض الربيع بقيمة إجمالية 3,8 مليار ريال

أعلن وكيل البيع والمسوق لأرض الربيع شركة المحافظ العقارية، نجاح مزاد الربيع بقيمة إجمالية قاربت 3,8 مليار ريال شامل الضريبة والسعي، حيث أقيم المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، مساء الأربعاء 11 جمادى الأولى، الموافق 13 نوفمبر في معرض سيتي سكيب العالمي العقاري 2024.
شهد المزاد إقبالاً منقطع النظير، في أجواء عقارية مشهودة، وقد حظي المزاد بأهمية خاصة كأحد أبرز الأحداث العقارية لهذا العام 2024، والتي احتضنتها قاعة الاستثمار في معرض سيتي سكيب العالمي بملهم، بمشاركة نخبة من أبرز الشركات في المملكة والخليج، وكبار المستثمرين وقادة السوق العقاري، لاقتناص أرض الربيع التي تباهي بمحيط مبهر شمال العاصمة الرياض، وموقع مذهل على طريق الأمير محمد بن سلمان ومشروع المسار الرياضي بمساحة 603,281.60 م2، متطلعةً نحو حياة ملهمة تروي فصولها نخبة من سيناريوهات التطوير المدهشة.
ويأتي هذا المزاد الضخم، وهذه الصفقة العقارية المليارية، كأحد أهم المؤشرات لقوة السوق العقاري السعودي على مستوى العالم، كما يأتي تعزيز لتحقيق رؤية إنفاذ المتمثلة في الريادة في أعمال الإسناد والبيع والتصفية.