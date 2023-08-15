خدمات بالجملة تبرزها "الأمانة".. شاهد بدء أعمال بنية مخطط "السكراب" جنوب جدة

أوضحت أمانة محافظة جدة، أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بدأت في أعمال البنية التحتية لمخطط الخردة "السكراب"، بجنوب مدينة جدة على طريق الليث، شمال المدينة الصناعية الثالثة، على مساحة إجمالية تقدر بـ2.8 مليون متر مربع، والذي سيساهم في تنظيم النشاط ورفع نسبة المحتوى المحلي.
وبينت الأمانة أنها تسعى من خلال شركة جدة إلى تطوير مخطط نموذجي يهدف إلى تنظيم نشاط السكراب ليساهم في تنمية المدينة ورفع المحتوى المحلي والحد من التستر واقتصاد الظل، فيما يتميز المخطط بمساحات تضم جميع الخدمات والمرافق العامة.
وبينت الأمانة أن المخطط الجديد يوفر ٣٨٤ قطعة أرض تبدأ مساحاتها من ٢٥٠٠ متر مربع، وسكن عمالة بمساحة ٨١ ألف متر مربع، إلى جانب مسطحات خضراء ومساجد وخدمات عامة بمساحة ٦١ ألف متر مربع، فضلاً عن الطرق ومواقف السيارات التي تمثل 35% من مساحة المشروع.
وأضافت: "سيحوي المخطط مبنى إداريًا ومركزًا للتحكم، مشتملاً على المرافق والخدمات بمساحة 1.500 متر مربع، ويضم جميع الجهات المعنية بأنشطة الخردة (السكراب)، والتشاليح، ومصانع الخرسانة، كما يضم بوابة أمنية للتحكم بدخول وخروج المركبات مجهزة بأنظمة تقنية للرصد والتسجيل وكاميرات التعرف والتتبع، مع إمكانية ربط النظام الأمني مع الجهات المعنية، بالإضافة لمواقف شاحنات لمساندة التحكم بالمدخل والحركة المرورية، كما سيحيط بالمجمع سور مجهز بكاميرات أمنية، وتشجير على محيط السور.
وتعمل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على تنسيق عملها مع الجهات المعنية، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية والتخفيف من الآثار السلبية للنشاط، حيث سيساهم المشروع في تنظيم ورفع مستوى جودة الحياة، فيما يعد خطوة إيجابية نحو استثمار الأراضي وتحويلها لأغراض تنموية تفيد المجتمع وتنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.