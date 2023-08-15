خدمات بالجملة تبرزها "الأمانة".. شاهد بدء أعمال بنية مخطط "السكراب" جنوب جدة

وأضافت: "سيحوي المخطط مبنى إداريًا ومركزًا للتحكم، مشتملاً على المرافق والخدمات بمساحة 1.500 متر مربع، ويضم جميع الجهات المعنية بأنشطة الخردة (السكراب)، والتشاليح، ومصانع الخرسانة، كما يضم بوابة أمنية للتحكم بدخول وخروج المركبات مجهزة بأنظمة تقنية للرصد والتسجيل وكاميرات التعرف والتتبع، مع إمكانية ربط النظام الأمني مع الجهات المعنية، بالإضافة لمواقف شاحنات لمساندة التحكم بالمدخل والحركة المرورية، كما سيحيط بالمجمع سور مجهز بكاميرات أمنية، وتشجير على محيط السور.