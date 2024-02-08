"بابو بشير" رجل أعمال كيني حقق نجاحاً مذهلاً في عالم المال بفضل تواجده في المملكة

وعبّر عن أمله في رؤية المزيد من الكينيين يبدؤون أعمالهم التجارية في المملكة العربية السعودية، ووفقاً له، فإن أي عمل تجاري لديه القدرة على الازدهار في الرياض، حيث قال: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للناس القيام بها، يمكنك إحضار الأشياء من كينيا وبيعها هنا، مثل الفواكه أو الخضار أو السوكوما وهي غير موجودة هنا".