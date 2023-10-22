مكة المكرّمة تتصدّر أعلى مدن المملكة حرارة بـ 39 مئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 39 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 39 مئوية، فيما سجّلت الأحساء 38 درجة، وكل من المدينة المنوّرة والدمام والصمان والعلا والخرج 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها أبها 13 درجة، والباحة 15 مئوية، وطريف والطائف 17 درجة، وعرعر ونجران وبيشة 18 درجة.
وسجّلت الدمام والصمان والسودة وجدة وأبها والباحة والطائف وينبع والأحساء أعلى رطوبة 95 و90%.