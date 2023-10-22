مكة المكرّمة تتصدّر أعلى مدن المملكة حرارة بـ 39 مئوية والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 39 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 8 مئوية.