في 7 مواقع بمكة.. "الغطاء النباتي" يجري مسوحات حقلية لأكثر من 10 آلاف هكتار

ويسعى المركز إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.