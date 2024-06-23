منوهًا بنجاح موسم الحج.. أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وفي بداية الاستقبال نوّه أمير المنطقة إلى النجاح الكبير الذي تحقّق في موسم حج هذا العام، والذي تحقّق بفضل الله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.