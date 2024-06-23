منوهًا بنجاح موسم الحج.. أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدّمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدون، ومدراء العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبو الإمارة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفي بداية الاستقبال نوّه أمير المنطقة إلى النجاح الكبير الذي تحقّق في موسم حج هذا العام، والذي تحقّق بفضل الله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
كما ثمّن أمير تبوك الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على إنجاز المعاملات، حاثًّا على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجادّ وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.