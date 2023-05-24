"مليار ريال" حجم إنفاق سكان جازان خلال 3 أشهر.. والأطعمة والمقاهي والمشروبات بالمقدمة

وحقق قطاع الاتصالات النشاط الأعلى نموًّا بمنطقة جازان للربع الأول من العام 2023؛ إذ حقق نمو 30% على أساس سنوي؛ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي (الربع الأول 2022)، بفعل ارتفاع الإنفاق الكلي على خدمات الاتصالات خلال الفترة، من 31.1 مليون ريال في الربع الأول 2022، إلى 40.4 مليون ريال في الربع الأول 2023.