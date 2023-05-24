"مليار ريال" حجم إنفاق سكان جازان خلال 3 أشهر.. والأطعمة والمقاهي والمشروبات بالمقدمة

زاد حجم إنفاق السكان في جازان للربع الأول من العام الحالي 2023، مسجلًا نسبة نمو تجاوزت الـ10%، مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة؛ حيث صعد إجمالي الإنفاق الكلي مليار ريال.
واستحوذت الأطعمة والمطاعم والمقاهي والمشروبات على أعلى إنفاق بـ32% مجتمعة؛ بحسب تقرير أعدته "غرفة جازان"، واطلعت عليه "سبق".
وتفصيلًا استحوذ قطاع الأطعمة والمشروبات على 19% من إجمالي الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 784 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 262 مليون ريال شهريًّا؛ بينما استحوذ قطاع المطاعم والمقاهي على 13% من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 559 مليون ريال، ومتوسط اتفاق شهري 186 مليون ريال/ شهريًّا.
واستحوذ قطاع محطات الوقود على 8 من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 349 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 116 مليون ريال/ شهريًّا. ومواد البناء والتشييد: استحوذ فيها القطاع على 6% من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 239 مليون ريال، ومتوسط إنفاق الصحة استحوذ القطاع فيه على 6% من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 259 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 86 مليون شهريًّا.
وحقق قطاع الاتصالات النشاط الأعلى نموًّا بمنطقة جازان للربع الأول من العام 2023؛ إذ حقق نمو 30% على أساس سنوي؛ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي (الربع الأول 2022)، بفعل ارتفاع الإنفاق الكلي على خدمات الاتصالات خلال الفترة، من 31.1 مليون ريال في الربع الأول 2022، إلى 40.4 مليون ريال في الربع الأول 2023.
وفي مجال الأطعمة والمشروبات استحوذ النشاط على المرتبة الثانية من حيث النمو؛ إذ حقق نمو 12% على أساس سنوي؛ مقارنة بالربع المماثل له من العام الماضي (الربع الأول 2022)، بفعل ارتفاع الإنفاق الكلي على الأطعمة والمشروبات خلال الفترة، من 698.7 إلى 784.4 مليون ريال.
وفي المطاعم والمقاهي استحوذ النشاط على المرتبة الثالثة من حيث النمو؛ إذ حقق نمو 11% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل له من العام الماضي (الربع الأول 2022)، بفعل ارتفاع الإنفاق الكلي على خدمات المطاعم والمقاهي خلال الفترة، من 504.5 إلى 559.0 مليون ريال.
واستحوذ نشاط محطات الوقود على المرتبة الرابعة من حيث النمو؛ إذ حقق نمو 9% على أساس سنوي، مقارنة بالربع المماثل له من العام الماضي (الربع الأول 2022) بفعل ارتفاع الإنفاق الكلي على منتجات الوقود خلال الفترة، من 318.9 إلى 348.8 مليون ريال.
وجاء قطاع الصحة في المرتبة الخامسة من حيث النمو؛ إذ حقق نمو 6% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل له من العام الماضي (الربع الأول 2022)، بفعل ارتفاع الإنفاق الكلي على الخدمات الصحية خلال الفترة، من 245.6 إلى 258.6 مليون ريال.
وكان حجم الإنفاق في الربع الأول من العام الماضي، قد تجاوز حاجز 3.7 مليارات ريال، بمعدل نمو 9.8% عن الربع الذي قبله (الربع الأخير 2021).