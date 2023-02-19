"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وتبوك والقصيم ونجران والباحة والرياض وحائل.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة القصيم تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل جدة والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الجموم والكامل وخليص وأضم والطائف وميسان، ورياحًا نشطة وشبه انعدام للرؤية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية وارتفاع الأمواج، وتشمل بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وشبه انعدام للرؤية، وتشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.