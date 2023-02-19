"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل جدة والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الجموم والكامل وخليص وأضم والطائف وميسان، ورياحًا نشطة وشبه انعدام للرؤية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.