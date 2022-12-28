أمير الشرقية يسلم شهادات التخرج للمتخصصات في برنامج "التصوير الفوتوغرافي"

وقدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد لأمير المنطقة تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالشرقية للفصل التدريبي الأول من العام الجاري 1444هـ، حيث تضمن التقرير أبرز إنجازات الإدارة والمنشآت التدريبية التابعة لها من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية في الشرقية والبالغ عددها 16 منشأة في الدمام والأحساء وحفر الباطن والخبر والقطيف والجبيل يتدرب فيها 27 ألف متدربًا ومتدربة يشرف على تدريبهم 1541 مدربًا ومدربة، كما وصل عدد منشآت التدريب الأهلي إلى 188 معهدًا تدريبيًا التحق بها ما يقارب 80 ألفًا من البنين والبنات، كما تضمن التقرير عقد 15 لقاءً لمديري الموارد البشرية في القطاع الخاص، و14 برنامجًا لتهيئة الخريج لسوق العمل.