أمير الشرقية يسلم شهادات التخرج للمتخصصات في برنامج "التصوير الفوتوغرافي"

سلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، شهادات التخرج لعدد من خريجات برنامج التصوير الفوتوغرافي والرقمي ومعالجة الصور، والذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ضمن برامج مركز الأعمال وخدمة المجتمع.
واستمر البرنامج 3 شهور بما يعادل 240 ساعة تدريبية بواقع 5 أيام في الأسبوع، بالتعاون مع جمعية تنمية وتأهيل الفتيات "أفق".
حضر حفل التسليم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، ومي آل حسين مديرة جمعية تنمية وتأهيل الفتيات "أفق".
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الحكيمة -حفظها الله- تقدم دعمًا سخيًا لقطاع التدريب التقني والمهني للقيام بدوره في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن في تخصصات مطلوبة يحتاجها سوق العمل.
وقدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد لأمير المنطقة تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالشرقية للفصل التدريبي الأول من العام الجاري 1444هـ، حيث تضمن التقرير أبرز إنجازات الإدارة والمنشآت التدريبية التابعة لها من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية في الشرقية والبالغ عددها 16 منشأة في الدمام والأحساء وحفر الباطن والخبر والقطيف والجبيل يتدرب فيها 27 ألف متدربًا ومتدربة يشرف على تدريبهم 1541 مدربًا ومدربة، كما وصل عدد منشآت التدريب الأهلي إلى 188 معهدًا تدريبيًا التحق بها ما يقارب 80 ألفًا من البنين والبنات، كما تضمن التقرير عقد 15 لقاءً لمديري الموارد البشرية في القطاع الخاص، و14 برنامجًا لتهيئة الخريج لسوق العمل.
وتضمن التقرير برامج التدريب المجتمعي التي نفذتها الإدارة حيث تم تقديم 11 دورة تدريبية استفاد منها 90 فتاة من المستفيدات من عدد من الجمعيات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت مي آل حسين مديرة جمعية تنمية وتأهيل الفتيات "أفق" أن الجمعية متخصصة بتأهيل الفتيات من سن 15 إلى 35 عامًا وتعتبر الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، ورفعت آل حسين الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه للجمعية وبرامجها.
وفي ختام اللقاء رفع "العبدالواحد" باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بالمنطقة الشرقية الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لبرامج ومبادرات التدريب التقني.