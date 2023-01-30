الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية على هذه المناطق

وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة، و أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية القويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر.