أمانة جدة تمدد التسجيل لمرشحي رئيس طوائف 12 مهنة ونائبه

أعلنت أمانة محافظة جدة، تمديد التسجيل للمرشحين لرئيس طوائف 12 مهنة ونائبه، حتى 27 صفر الجاري.
كما تم فتح باب التسجيل للناخبين لاختيار رؤساء ونواب رؤساء لهذه الطوائف؛ بهدف إشراك أوسع شريحة من العاملين في هذه المهن الحيوية.
وتشمل قائمة المهن طوائف: الجواهرجية، الصاغة، الخياطين، محالّ المفاتيح، الفرانين، السبحية، قصور الأفراح، الحلوانية ومحلات الحلويات، عربات الطعام "فود ترك"، وورش الحدادة "لنائب الرئيس فقط".
وقال مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي: إن شروط التقدم لقائمة الناخبين تشمل أن يكون الناخب سعودي الجنسية، ونشاطه مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بموجب رخصة بلدية أو رخصة دلالة سارية المفعول.
وأضاف: يتم تسجيل الناخبين عبر بوابة الأمانة الإلكترونية من 28 صفر حتى 13 ربيع الأول 1446هـ.
كما أكد "السلمي" أن أي طلبات تسجيل بعد هذه المدة لن تُقبل، موضحًا أن التواريخ الواردة تتماشى مع تقويم أم القرى، وتؤكد الأمانة أهمية المشاركة في هذه الانتخابات لضمان تمثيل عادل وفعّال لجميع المهن.