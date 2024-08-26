أمانة جدة تمدد التسجيل لمرشحي رئيس طوائف 12 مهنة ونائبه

كما أكد "السلمي" أن أي طلبات تسجيل بعد هذه المدة لن تُقبل، موضحًا أن التواريخ الواردة تتماشى مع تقويم أم القرى، وتؤكد الأمانة أهمية المشاركة في هذه الانتخابات لضمان تمثيل عادل وفعّال لجميع المهن.