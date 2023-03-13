"التعليم" تنظّم ملتقى تأهيل المبتعثين لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث.. السبت القادم

برعاية وزير التعليم يــوسف بن عبدالله البنيــان، تستعــد وزارة التعليــم، ممثلــةً في وكالة الابتعاث ومركــز خدمات الابتعاث لعقــد ملتقــى تـأهيل المبتعثــين، وذلك خلال الفترة من ١٨-١٩ مارس ٢٠٢٣، افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي.
ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلــى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح للمنصات والخدمات الإلكترونية بخدمات الابتعاث، كما يهدف إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وأخيراً إتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات.
وتم تخصيص ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية؛ ليشمل الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وهي مسارات: الرواد، إمداد والبحث والتطوير، إضافةً إلى طلبة مسار التخصصات الصحية ومسار التميّز للابتعاث.
وسيتضمّن الملتقى جلسات حوارية وتعريفية بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية، والملحقين الثقافيين في دول الابتعاث.