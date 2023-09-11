الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد يزور "واحة الإعلام" في الهند

الجدير بالذكر أن واحة الإعلام تُعَد إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة، وتأتي هذه النسخة الدولية الأولى للواحة التي تقام خارج المملكة بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة العشرين وزيارة سمو ولي العهد.