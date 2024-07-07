كشافة المملكة يستكشفون علوم وتقنيات الفضاء في "ناسا الأمريكية"

وتعرّف الوفد خلال زيارته أمس لمركز الفضاء في هيوستن التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء "ناسا"، على البدلة الخاصة برائد الفضاء والمقتنيات التي يصطحبها، وفيزيائية انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، ومهارات الاتصال في المدار، والتعرف على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء، وأجهزة رصد حالات الرواد الصحية ومنها: قياس نبضات القلب، ومستوى ضغط الدم، والتنفس، وغيرها من وظائف الجسم، وطرق المحافظة على النظافة الشخصية لرواد الفضاء، وطرق نومهم.