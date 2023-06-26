انطلاق حملة ضيوف رئاسة الحرمين للمشاعر المقدسة للمشاركة في خدمة الحجاج

وأضاف قائلاً: "نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أفاء على هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والعمل على راحة قاصديه، وتذليل كافة العقبات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ومصلين وزائرين، وتسخير جميع الخدمات حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم في يسر وسهولة، وأمن وطمأنينة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القيادة الرشيدة أيدها الله.