"سدايا" تفتتح التسجيل بـ"معسكر تقنيات إدارة الزحام" باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

وفُتح باب التسجيل في المعسكر الذي يُقام حضوريًا في مدينة الرياض ابتداءً من اليوم حتى 13 من شهر يوليو الجاري، ويُشترط للانضمام إليه أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، وأن يكون ملمًا بالبرمجة، ومجيدًا للغة الإنجليزية وقادرًا على اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.