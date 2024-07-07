"سدايا" تفتتح التسجيل بـ"معسكر تقنيات إدارة الزحام" باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

ينظم مركز التميز لحلول الزحام في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، معسكر تقنيات إدارة الزحام لبناء القدرات الوطنية؛ لتوظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة لمشكلات الازدحام، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وفُتح باب التسجيل في المعسكر الذي يُقام حضوريًا في مدينة الرياض ابتداءً من اليوم حتى 13 من شهر يوليو الجاري، ويُشترط للانضمام إليه أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، وأن يكون ملمًا بالبرمجة، ومجيدًا للغة الإنجليزية وقادرًا على اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
ويمكن الانضمام إلى المعسكر عبر زيارة الرابط التالي https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/t5، وتشمل موضوعات المعسكر عدة موضوعات مثل تعلم الآلة، والتعلم العميق والشبكات العصبية، والرؤية الحاسوبية لتحليل حركة المرور، وتحليل السلاسل الزمنية، وتقنيات التعلم الآلي المتقدمة.
ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار مبادرات "سدايا" لبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي واستغلالهما لمعالجة تحديات الزحام، إلى جانب تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصاديات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.