لبحث آفاق التعاون.. "الخريف" يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل وتشيلي

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي، يرافقه نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر؛ وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات وأحدث التقنيات التصنيعية، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المشتركة بين المملكة وتلك الدول.