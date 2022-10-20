"وزارة الحج": يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار بالمملكة

وكانت الوزارة أوضحت في ردّها على استفسار أحد المستفيدين على حسابها بتويتر عن مدى إلزام حاملي تأشيرات العمرة، بالدخول إلى المملكة والمغادرة منها عبر مطارات دولية مُحددة، لافتةً إلى أنه لا يُشترط على حاملي تأشيرة العمرة الدخول أو المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.