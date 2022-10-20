"وزارة الحج": يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار بالمملكة

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم ومغادرة المعتمرين من خارج وداخل السعودية؛ إذ يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة، مشيرة إلى أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكانت الوزارة أوضحت في ردّها على استفسار أحد المستفيدين على حسابها بتويتر عن مدى إلزام حاملي تأشيرات العمرة، بالدخول إلى المملكة والمغادرة منها عبر مطارات دولية مُحددة، لافتةً إلى أنه لا يُشترط على حاملي تأشيرة العمرة الدخول أو المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.
وأكّدت أنه يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة لأداء النسك.