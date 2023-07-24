الرئيس العام يُدشن الخطة الاستراتيجية وموسم العمرة النسائية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الاثنين، خطة موسم العمرة النسائية، والخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024 للحرمين الشريفين، والتي تعد الأضخم في تاريخ الرئاسة العامة.
كما دشن الشيخ "السديس" مبادرة "احتفاء" النسائية من السلام إلى التمام لإثراء تجربة القاصدات والزائرات، وذلك ضمن حملة "خدمة قاصداتنا وزائراتنا شرف لمنسوباتنا".
وقال الشيخ "السديس"، خلال لقائه مع مجلس القيادات النسائية: إن مشاركة المرأة في قطاعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عكست المتغيرات التاريخية التي شهدتها الرئاسة لتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.
وأوضح، أن إطلاق الخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024 للحرمين، تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تقديم أفضل الخدمات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وقال الشيخ "السديس": إن الرئاسة ساعية بخطى حثيثة إلى تفعيل الإصلاحات التشريعية، وتمكين المرأة في الحرمين الشريفين، ودورها في خدمة قاصدات بيت الله الحرام ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العديد من المجالات الدعوية وفق الضوابط الشرعية والمقاصد المرعية.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام، وأثرًا كبيرًا في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، ومنحها حقوقها كافة بلا نقصان.
وسجلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلى مناصب قيادية نسائية في تاريخها مطلع العام الجاري؛ عندما أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارات تاريخية بتعيين 8 مساعدات للرئيس العام لشؤون الحرمين.
إلى جانب حزمة من مناصب قيادية نسائية أخرى، شملت وكيلات الرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية لتمكين المرأة السعودية في خدمة قاصدات وزائرات الحرمين وإثراء تجربتهن وأنسنة خدماتهن وصنع الأثر في نفوسهن.