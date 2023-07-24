الرئيس العام يُدشن الخطة الاستراتيجية وموسم العمرة النسائية

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام، وأثرًا كبيرًا في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، ومنحها حقوقها كافة بلا نقصان.