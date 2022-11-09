غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون

تنطلق غدًا الخميس في جدة فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون، الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وبمشاركة فعالة من المنشآت الحكومية والمراكز الطبية الخاصة المقدمة لرعاية وطب العيون؛ حيث يقام المؤتمر بفندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة.