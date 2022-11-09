غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون

تنطلق غدًا الخميس في جدة فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون، الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وبمشاركة فعالة من المنشآت الحكومية والمراكز الطبية الخاصة المقدمة لرعاية وطب العيون؛ حيث يقام المؤتمر بفندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة.
وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور سعيد الغامدي، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال طب وجراحة العيون بتخصصاته المختلفة. بالإضافة إلى آخر المستجدات في مجال البصريات وعيوب الإبصار لدى الأطفال والكبار وضعف النظر الشديد.
وتابع الغامدي: يهدف المؤتمر كذلك إلى توفير منصة للتدريب الطبي الجراحي من خلال العديد من الجلسات العلمية والدورات وورش العملي، إضافة إلى جلسات التدريب العملي والجراحي ومحاكاة بعض جراحات العيون.
وخصص المؤتمر منصة عرض كبرى في معرض طبي دولي، يلتقي فيه وكلاء الشركات والأجهزة الطبية العالمية، والبصريات وأدوية العيون والنظارات لاستعراض أحدث الأجهزة في رعاية وطب وجراحة العيون.