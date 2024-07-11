إعلان الجدول الزمني لبرامج البورد السعودي في الاختصاص الدقيق والرئيسي للصيدلة السريرية لعام 2025م

وأشارت إلى أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعًا في يوم 28 أكتوبر 2024م؛ حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم في يوم 3 نوفمبر 2024م، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 30 نوفمبر 2024م، على أن تكون بداية البرنامج التدريبي في يوم 1 يناير 2025م.