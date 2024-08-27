مجموعة هادية عبداللطيف جميل تحقق نقلة نوعية في قطاع العقارات من خلال الابتكار والتميز

ويُعتبر جميل سكوير من أبرز مشاريع مجموعة هادية، إذ يمثل رمزًا للتميز المعماري ومركزًا تجاريًا رئيسيًا في جدة، ويحتضن هذا الموقع البارز مقارّ لشركات رائدة؛ مثل: مايكروسوفت، PwC، وأسترازينيكا. واستجابةً للاحتياجات المتطورة للأعمال اليوم، أنشأت مجموعة هادية مساحات العمل المشتركة GRAVITA، التي تُعد الأضخم من نوعها في مدينة جدة، وتغطي الدور التاسع بأكمله من جميل سكوير في جدة، وتُعد هذه المساحة المبتكرة مركزًا للإبداع للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولرواد الأعمال، وتُعتبر مساحة العمل المشتركة GRAVITA منشأة فائقة الحداثة.