مجموعة هادية عبداللطيف جميل تحقق نقلة نوعية في قطاع العقارات من خلال الابتكار والتميز

تحتل مجموعة هادية عبداللطيف جميل (HALJ) مكانة مرموقة في قطاع العقارات، ممتدة على مدى عقدين من الزمن، بتأثيرها الملموس في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وتشتهر المجموعة بخبرتها في مجال استثمار وتطوير العقارات، وتُعرف بمشاريعها ذات الرؤية وإصرارها على الجودة والإتقان.
ويُعتبر جميل سكوير من أبرز مشاريع مجموعة هادية، إذ يمثل رمزًا للتميز المعماري ومركزًا تجاريًا رئيسيًا في جدة، ويحتضن هذا الموقع البارز مقارّ لشركات رائدة؛ مثل: مايكروسوفت، PwC، وأسترازينيكا. واستجابةً للاحتياجات المتطورة للأعمال اليوم، أنشأت مجموعة هادية مساحات العمل المشتركة GRAVITA، التي تُعد الأضخم من نوعها في مدينة جدة، وتغطي الدور التاسع بأكمله من جميل سكوير في جدة، وتُعد هذه المساحة المبتكرة مركزًا للإبداع للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولرواد الأعمال، وتُعتبر مساحة العمل المشتركة GRAVITA منشأة فائقة الحداثة.
ويبرز جميل سكوير التزامه بالتميز والاستدامة من خلال حصوله على شهادة LEED الذهبية المرموقة مؤخرًا، حيث إن جميل سكوير هو أول مبنى تجاري في المملكة العربية السعودية يحقق المعايير البيئية الصارمة لنظام تصنيف LEED Gold V4.1 الممنوحة من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، ويعكس هذا الإنجاز التزام المبنى بالاستدامة والابتكار، ويتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.
ويقع فندق موفنبيك التحلية جدة، وهو من فئة 5 نجوم، على بُعد خطوات قليلة من جميل سكوير، ويوفر إقامة فاخرة وخدمات متميزة تناسب الزوار والسياح الدوليين ورجال الأعمال. هذا الموقع القريب من جميل سكوير ومساحة العمل المشتركة GRAVITA يسهل على النزلاء التنقل بين الإقامة الفاخرة ومكان عملهم، مما يوفر تجربة مثالية للإقامات والأعمال التجارية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم علامة "H Gourmet" المملوكة لمجموعة هادية خدمات التموين، موفرة خيارات طعام فاخرة لمختلف الفعاليات.
علاوةً على ذلك، تلعب شركة HOMCO القسم المختص بإدارة المرافق والصيانة في مجموعة هادية، دورًا أساسيًا في ضمان تجربة مرافق متكاملة وسلسة في قطاع الأعمال والقطاعات السكنية، ويبرز هذا الالتزام بالتميز من خلال الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات.
وتبرز محفظة المجموعة المتنوعة، بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية لمجموعة هادية، والتميز المعماري لجميل سكوير، والبيئة الديناميكية لمساحة العمل المشتركة GRAVITA التزامها بإعادة صياغة قطاع العقارات.