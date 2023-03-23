"التجارة" تنفّذ جولات رقابية ميدانية مكثفة بموسم العمرة والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة

وحثت "التجارة" عموم المستهلكين على الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري".