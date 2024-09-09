"إيجار": مبلغ التأمين محفوظ من خلال الدفع الإلكتروني

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، والتي نصّت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار؛ بحيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى "إيجار" كطرف ثالث بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار، وبعد انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث يتم تحويل المبلغ المحجوز كضمان على الوحدة أو جزءًا منه آليًا للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدهما.