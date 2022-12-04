700 ألف طالب وطالبة ينتظمون في جدة مع بدء الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عودة نحو 700 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة، اليوم الأحد، في أكثر من 2300 مدرسة بنين وبنات في "جدة ورابغ وخليص"، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.