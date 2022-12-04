700 ألف طالب وطالبة ينتظمون في جدة مع بدء الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عودة نحو 700 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة، اليوم الأحد، في أكثر من 2300 مدرسة بنين وبنات في "جدة ورابغ وخليص"، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.
ووقف المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، ميدانيًا اليوم، على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس محافظة رابغ وصعبر وكلية.
واطمأن خلال الزيارة على الحضور والانضباطية العالية والبداية الجادة من أول يوم دراسي.
كما أجرى جولة داخل القاعات الدراسية، وحضر عدد من الحصص الدراسية، متمنيًا للطلاب والمعلمين إكمال عامهم الدراسي بجد وتميز.
وقدم الدكتور "الزارع" الشكر والتقدير لمنسوبي المدارس، على ما لمسه من عمل ومثابرة وجهود مبذولة منذ الحصة الأولى للفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنّ الجولات الميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات والمشرفين والمشرفات على المدارس تأتي لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان متمنياً للجميع كل التوفيق.
كما أجرى مساعدو المدير العام للتعليم، اليوم، جولات ميدانية على عدد من المدارس للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الثاني.
وشهدت المدارس تواجد المشرفين والمشرفات من بداية اليوم الدراسي، فيما استكملت كل المدارس توزيع المقررات الدراسية على طلابها وطالباتها.