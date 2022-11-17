"التواصل الحكومي" يبحث التعاون والشراكة مع صحيفة "كوريا تايمز"

وبحث الجانبان فرص التعاون والشراكة، إلى جانب استعراض أبرز التجارب والخبرات في مجال الإعلام والنشر؛ حيث قدّم وفد التواصل الحكومي عرضًا مرئيًّا عن أبرز مشاريع المركز وأعماله النوعية؛ والتي شملت: إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، وأعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المختلفة، وتجربة مشروع ميدياثون، ومبادرة كنوز التي تُبرز الإنتاج المرئي عن المملكة وتجربتها في التوثيق البصري لدعم مكتبة الفيديو.