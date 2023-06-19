القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه المُلك

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه الملك.