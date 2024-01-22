"تحفيز وإتاحة وميثاق".. 5 مزايا للشركات العائلية في النظام الجديد تبرزها "التجارة"

أكّدت وزارة التجارة، أن نظام الشركات الجديد يمكّن من الاستدامة والنمو للشركات العائلية، معدّدة مزاياه وعارضة لـ 5 منها.
وأوضحت الوزارة أنه لاستدامة ونمو الشركات العائلية سمح نظام الشركات الجديد بـ"إمكانية إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية وحوكمة الشركة وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد وتوزيع الأرباح وغيرها"، كما سمح بـ"إمكانية تضمين نظام الشركة الأساس قيودًا للتصرف بالأسهم لمدة معينة، أو اشتراط موافقة الشركة أو العائلة أو المساهمين قبل التصرف فيها".
وأبانت، عبر حسابها على منص "إكس"، أن النظام الجديد للشركات "أتاح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها"، و"تنظيم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قِبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها، والسماح للشركة بشرائها، وإجراءات ذلك".
وأشارت "التجارة" إلى "تحفيز الشركة العائلية للتحول إلى شركة مساهمة بعد موافقة المالكين لنصف رأسمالها ممّن تربطهم صلة قرابة أو نسب، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة".