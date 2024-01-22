"تحفيز وإتاحة وميثاق".. 5 مزايا للشركات العائلية في النظام الجديد تبرزها "التجارة"

وأبانت، عبر حسابها على منص "إكس"، أن النظام الجديد للشركات "أتاح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها"، و"تنظيم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قِبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها، والسماح للشركة بشرائها، وإجراءات ذلك".