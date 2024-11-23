"البديوي": فعاليات الأسابيع الخليجية تُبرز التكامل بين شعوب مجلس التعاون

أوضح الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الأسابيع الخليجية تنطلق تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ35 عام 2014م في الدوحة، الذي نصّ على إقامة أسابيع خليجية سنوية لتعريف مواطني دول المجلس بإنجازاته في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل انطلاق فعاليات الأسابيع الخليجية، والذي أقيم أمس برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن بداح المطيري، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء دول مجلس التعاون في دولة الكويت.
وأكّد الأمين العام أن الفعاليات الخليجية تعكس عمق الهوية الخليجية المشتركة، وتُبرز التكامل والوحدة بين شعوب دول المجلس، متطلِّعًا إلى أهمية استمرار هذه الجهود لتحقيق تطلعات قادة دول المجلس لرؤية مستقبلية مشرقة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ دول مجلس التعاون وشعوبها تحت قيادة حكيمة تسعى للخير والاستقرار والازدهار لدولها وشعوبها.