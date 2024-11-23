"البديوي": فعاليات الأسابيع الخليجية تُبرز التكامل بين شعوب مجلس التعاون

أوضح الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الأسابيع الخليجية تنطلق تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ35 عام 2014م في الدوحة، الذي نصّ على إقامة أسابيع خليجية سنوية لتعريف مواطني دول المجلس بإنجازاته في مختلف المجالات.