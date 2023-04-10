أمانة القصيم تبرم عقودًا استثمارية بـ3.4 ملايين ريال في بريدة

أبرمت أمانة منطقة القصيم، الأسبوع الماضي، عقودًا استثمارية بمدينة بريدة بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال؛ من أجل إنشاء وتشغيل عدد من المشاريع لمدة 10 سنوات.
وشملت هذه المشاريع مشروعًا لإعادة تدوير المخلفات الصلبة يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ومشروعًا لمركز خدمة السيارات، إضافة إلى مشاريع كوفي شوب.
وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود أمانة المنطقة، بقيادة أمينها م. محمد المجلي، الرامية إلى تعزيز برامج تحسين جودة الحياة والاستدامة المالية؛ من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للقطاع البلدي أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص في عدد من المجالات عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص".