أمانة القصيم تبرم عقودًا استثمارية بـ3.4 ملايين ريال في بريدة

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود أمانة المنطقة، بقيادة أمينها م. محمد المجلي، الرامية إلى تعزيز برامج تحسين جودة الحياة والاستدامة المالية؛ من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للقطاع البلدي أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص في عدد من المجالات عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص".