200 ألف على غير الملتزمين بالمعايير.. "الشمري": برنامج "تقييس" يغطي حاليًا جميع مناطق السعودية

وأضاف نواف الشمري مدير الحوكمة لبرنامج "تقييس": عدم وجود ملصق تقييس على أي ميزان يعني عدم ضمان هذا الميزان "نقص أو زيادة". ويجب أن يكون في مكان واضح على الميزان، ويخضع للفحص سنويًّا. والتأكد من سلامة الميزان يكون من خلال "الباركود" الموجود بالملصق.