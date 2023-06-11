200 ألف على غير الملتزمين بالمعايير.. "الشمري": برنامج "تقييس" يغطي حاليًا جميع مناطق السعودية

قال المهندس نواف الشمري، مدير الحوكمة لبرنامج "تقييس": البرنامج حاليًا يغطي جميع مناطق السعودية. ونتحقق من جميع مضخات الوقود والموازين المستخدمة في عمليات التبادل التجاري.
وأضاف المهندس نواف الشمري عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن برنامج تقييس بدأ في 2017م مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. والانطلاقة الفعلية كانت في 2018م في مدينة الرياض، وبعد عام عملنا على جميع مناطق السعودية تدريجيًّا.
وأضاف نواف الشمري مدير الحوكمة لبرنامج "تقييس": عدم وجود ملصق تقييس على أي ميزان يعني عدم ضمان هذا الميزان "نقص أو زيادة". ويجب أن يكون في مكان واضح على الميزان، ويخضع للفحص سنويًّا. والتأكد من سلامة الميزان يكون من خلال "الباركود" الموجود بالملصق.
وأوضح "الشمري": العقوبات تصل إلى 200 ألف على من يخالف مقاييس "الميزان". ويوجد لدينا قنوات رسمية للإبلاغ عن المتجر الذي لا يلتزم بمعايير ملصق تقييس. ووجود ملصق أحمر على الميزان يعني أن هذا الميزان غير مطابق للمواصفات. ويمكن للمستفيد أن يتأكد من صحة ملصق تقييس من خلال مسح "الباركود" باستخدام تطبيق "تأكد".