"شؤون الحرمين" تؤكد جاهزية المطاف لاستقبال الحجاج

وأشارت إلى أن المطاف يستوعب 108 آلاف طائف في الساعة في جميع أدواره، وهي الصحن والدور الأرضي والأول، والأول ميزانين والثاني ميزانين والثاني "السطح"، كما يستوعب المطاف 203 آلاف مصل في جميع الأدوار.