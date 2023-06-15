46 مئوية.. هذه المواقع سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء وعرفات ومزدلفة 46 مئوية؛ فيما سجلت القريات أقل درجة حرارة 18 مئوية.