46 مئوية.. هذه المواقع سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء وعرفات ومزدلفة 46 مئوية؛ فيما سجلت القريات أقل درجة حرارة 18 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة والأحساء وعرفات ومزدلفة 46 مئوية، والصمان والخرج 45 مئوية، تليها الدمام وحفر الباطن 44 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت القريات في أدنى القائمة بـ18 مئوية، تليها طريف 19 مئوية، وأبها وتبوك 21 مئوية.
وسجلت الرياض وجازان والوجه أعلى رطوبة بنسبة 75%.