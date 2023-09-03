الدفاع المدني يدعو للحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكِّل خطورة، وكذلك الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية ابتداء من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.