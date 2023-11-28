المهندس علي الشهري: فوز المملكة باستضافة "إكسبو الدولي 2030" فخر كبير لكل أبناء الوطن

ولفت إلى أن «ذلك الفوز في جذب المزيد من المستثمرين وتوسعة النشاط في الاقتصاد السعودي»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن يبدأ العمل نحو الاستضافة منذ اليوم التالي للفوز، وبالتالي سيكون هنا المزيد من الفرص الاقتصادية في السوق السعودي».