المهندس علي الشهري: فوز المملكة باستضافة "إكسبو الدولي 2030" فخر كبير لكل أبناء الوطن

أعرب المهندس علي بن محمد الشهري، العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية، عن سعادته بفوز المملكة بحق استضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، مؤكدة أن «ما حدث فخر كبير لكل أبناء الوطن، وإشارة كبيرة لكل المستثمرين بأن المناخ الاقتصادي العام في المملكة الأفضل ويستكمل مسيرته على الطريق الصحيح».
وأضاف «الشهري»، أن «المملكة تسير بخطى ثابتة وواثقة وحقيقية إلى الاستمرار في تطبيق رؤية المملكة 2030».
ولفت إلى أن «ذلك الفوز في جذب المزيد من المستثمرين وتوسعة النشاط في الاقتصاد السعودي»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن يبدأ العمل نحو الاستضافة منذ اليوم التالي للفوز، وبالتالي سيكون هنا المزيد من الفرص الاقتصادية في السوق السعودي».
وأوضح العضو المنتدب أن «هذا الفوز يعكس الثقة الكبيرة للعالم في المملكة، والذي يأتي بعد أيام من الفوز بتنظيم كأس العالم، وعلى منافسين كانت لديهم الرغبة في تنظيم إكسبو مثل روما الإيطالية، وبوسان الكورية 119 صوت من إجمالي 180».
وتابع أن «تنظيم إكسبو سيمنح الرياض فرصة التواصل مع الدول المختلفة عبر مؤسستها الشعبية، كما أن الاستضافة ستخلق زخمًا إعلاميا وستساهم في نمو اقتصادي ودبلوماسي كبير يزيد من القوة الناعمة للمملكة، خاصة وأن أهم أهداف انعقاد المعرض العالمي إكسبو حديث الدول عن قصص النجاح والإنجازات وأعظم مقوماتها».
وتقدم «الشهري» بالتهنئه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهد الكبير الذي يبذلونه لتظل المملكة في الصداره وتحظى بالتقدير والثقة الكبيرة من مختلف دول العالم، بالإضافة للطفرات الاقتصادية التي تعيشها خلال السنوات الأخيرة وتنظيمها العديد من الأحداث والفعاليات الضخمة وجذب أنظار العالم، وهو ما يثبت صحة رؤية السعودية 2030.
وكانت المملكة قد فازت باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بعدما تفوقت على روما الإيطالية، وبوسان الكورية، خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.
وحصلت الرياض على 119 صوتًا في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ 180 بالمكتب الدولي للمعارض والذي يأتي وفق مبدأ "صوت واحد لكل بلد" عقب عرض الأطراف الثلاثة ملفاتها للمرة الأخيرة خلال اجتماع جمعيته العمومية في دورتها الـ 173.