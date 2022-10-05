في يوم الوفاء.. طفل يقطع محافظتَيْن لتكريم مُعلّمه السابق بعد 4 سنوات من الفراق

وفي التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، فوجئ المعلم ظافر محمد علي؛ بابتدائية النعمان بن البشير في محافظة المجاردة، بمشاركة تلميذه قبل 4 سنوات في الصف الثاني الابتدائي في حينها باسل هلال سعيد الشهري؛ في الإذاعة المدرسية، ليلقى كلمةً عن يوم المعلم أمام الجميع، ثم قدّم شكره للمعلم ظافر؛ وإدارة المدرسة، على ما بذلوه وما زالوا يبذلونه يوماً بعد يوم لخدمة أبنائهم الطلاب.