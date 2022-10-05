في يوم الوفاء.. طفل يقطع محافظتَيْن لتكريم مُعلّمه السابق بعد 4 سنوات من الفراق

فاجأ أحد طلاب المرحلة الابتدائية مُعلّميه في يوم المعلم وفي محافظة المجاردة بمنطقة عسير؛ بالعودة إلى مدرسته التي انتقل منها منذ 4 سنوات لتكريم مُعلّمه بالصفوف الأولية في تلك الفترة.
وفي التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، فوجئ المعلم ظافر محمد علي؛ بابتدائية النعمان بن البشير في محافظة المجاردة، بمشاركة تلميذه قبل 4 سنوات في الصف الثاني الابتدائي في حينها باسل هلال سعيد الشهري؛ في الإذاعة المدرسية، ليلقى كلمةً عن يوم المعلم أمام الجميع، ثم قدّم شكره للمعلم ظافر؛ وإدارة المدرسة، على ما بذلوه وما زالوا يبذلونه يوماً بعد يوم لخدمة أبنائهم الطلاب.
وبعد الانتهاء قدّم الطالب باسل؛ هدية تذكارية لمعلمه امتناناً وتقديراً لما قدّمه في أثناء تدريسه له، باعتباره صاحب رسالة سامية وجدت وفاءً من ابنه وسط تشجيعٍ من المنزل والأسرة الواعية.
من جهته، قدّم مدير المدرسة عبدالله سعيد محمد؛ شكره وتقديره للطالب، وأسرته، على كريم عطائهم، مشيداً بجميع الجهود التي يبذلها جميع معلمي المدرسة لخدمة أبنائهم الطلاب، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه، وما من شأنه المساهمة في تنمية الوطن عبر صناعة الأجيال، والاستثمار في العقول الواعدة نحو تحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة، وما يستحقه الوطن.
يُذكر أن إصرار الطفل على تكريم معلمه استدعى انتقاله من محافظة بارق، حيث يدرس بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الإدريسي، إلى محافظة المجاردة.
جديرٌ بالذكر أن يوم المعلم يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وفي مختلف بلدان العالم؛ ويأتي الاحتفال بـيوم المعلمين بعد الاتفاق الذي تمّ عام 1966 بين "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين.