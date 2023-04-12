شاهد الأجواء الروحانية.. أروقة المسجد النبوي تمتلئ بالمصلين في أول ليلة من العشر الأواخر

في أجواءٍ روحانية إيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، امتلأت أروقة المسجد النبوي، بجموع المصلين لأداء صلاة القيام في أول ليلة من العشر الأواخر بشهر رمضان المبارك لهذا العام، ١٤٤٤هـ.