علاقات تاريخية مع الشريك الأمريكي لا تتأثر بأي اختلاف عارض

تعود العلاقات السعودية الأمريكية لعقود مضت من التعاون الأمني والاقتصادي العميق والمشترك، فثبات العلاقات بين البلدين لا يمكن أن يتزعزع بأي اختلاف عارض، فالتباين بوجهات النظر يحصل بين كثير من الدول حسب المصالح والمكاسب.
لكن تبقى الخطوط العريضة والقضايا المصيرية هي الجامع بين الدولتين، الصداقة أو العلاقة مع الشريك الأمريكي لا تُختصر بالطاقة وحضور السعودية الاقتصادي القوي بل تمتد لقضايا أمن الإقليم، فأميركا تعتبر السعودية الحليف الأول بالشرق الأوسط وتتفق معها حول مخاطر كثيرة تهدد السلم الدولي.
يصف المحلل السياسي يحيى التليدي هذه الثنائية بأنها علاقات مترسخة منذ لقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت في عام 1945، مشيراً: "ليست علاقات عادية، ولكنها شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تحمل أهمية لكلا الدولتين".
مؤكداً: منذ ذلك التاريخ الممتد لأكثر من ثمانية عقود والعلاقات بين الرياض وواشنطن علاقات استراتيجية متشعبة في شتى المجالات، ما أعطاها زخماً على مدى كل تلك العقود، العلاقات السعودية الأميركية كغيرها من العلاقات بين الدول تشهد ارتفاعاً في وتيرتها أو انخفاضاً حسب ما تفرضه الظروف المحيطة المؤثرة فيها".
وقال لـ"سبق": "رغم كل التباينات تبقى علاقة استراتيجية تعززها مصالح مشتركة لا يمكن تجاهلها بل يمكن البناء عليها لأخذها إلى مراحل أكثر وضوحاً وإيجابية تراعي خصوصية كل دولة وحقها المكفول في اتخاذ القرارات والمواقف التي تتناسب مع مصالحها".
وأضاف: "شهدت العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال عام ونصف العام حالة من عدم اليقين والتذبذب بعد أن أرسلت واشنطن إشارات تعبر عن تقليص دورها في المنطقة، ولكن قوة المنطق والواقعية السياسية حكمت في النهاية على تباين المواقف وتباعد السياسات بين الحليفين في مرحلة تاريخية حاسمة من تاريخ المنطقة والعالم".
وأوضح: "وأقصد هنا قوة المنطق والقرار التي اتبعتها السعودية وثقلها السياسي والاقتصادي الذي أثبت أنها رقم صعب لا يمكن تجاوزه، كل ذلك أثر بشكل مباشر في التراجعات وإعادة التصحيح التي اتبعتها الإدارة الأمريكية في علاقاتها مع الرياض".
وقال: "لتكون هناك إعادة نظر في السياسة التي اتبعتها واشنطن تجاه دول المنطقة، فهذا أمر جيد ومرحب به، ولكن الأمر لا يرتبط فقط بالإرادة الأمريكية وإنما يرتبط بإرادة ومصالح دول المنطقة".
وزاد: "لذلك فإن الأمر يتطلب أن يكون هناك حوار صريح وشفاف في جدة، حيث تأتي زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة في ظرف دولي غاية في التعقيد بوجود ملفات لأزمات لا زالت مفتوحة وقابلة للتطور، عطفاً على الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة مروراً بأزمة الغذاء العالمية والأزمات السابقة التي لم يتم إيجاد حلول نهائية لها، كالملف النووي الإيراني وإرهاب الميليشيات في المنطقة".
مضيفاً: "علاقات التحالف الطويل بين السعودية وأمريكا تحتاج اليوم إلى أن تبنى على أسس أكثر عمقاً والتزامات مكتوبة ومعاهدات تبقى طويلاً في المستقبل لمصلحة الجهتين وتجنباً لأي اضطرابات قد تطرأ في المنطقة والعالم".
واختتم:ى"قمم جدة لن تكون عادية بكل المقاييس، فالدول العربية لديها قضاياها والولايات المتحدة لها ملفاتها والوصول إلى نقاط التقاء ليس بالمستحيل ولكن لن يكون سهلاً".