علاقات تاريخية مع الشريك الأمريكي لا تتأثر بأي اختلاف عارض

وزاد: "لذلك فإن الأمر يتطلب أن يكون هناك حوار صريح وشفاف في جدة، حيث تأتي زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة في ظرف دولي غاية في التعقيد بوجود ملفات لأزمات لا زالت مفتوحة وقابلة للتطور، عطفاً على الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة مروراً بأزمة الغذاء العالمية والأزمات السابقة التي لم يتم إيجاد حلول نهائية لها، كالملف النووي الإيراني وإرهاب الميليشيات في المنطقة".